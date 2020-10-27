3 gündür kayıptı! cesedi bulundu
İzmir'in Buca ilçesinde, 3 gündür kayıp olan Kani Şıklangöz'in (70) boş arazide cesedi bulundu. Şıklangöz'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından ölüm nedeninin tespiti için otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi (BEGOS) yakınındaki boş bir arazide dün saat 10.00 sıralarında yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, bu kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede, ölen kişinin 3 gündür kayıp olduğu belirtilen Kani Şıklangöz olduğu tespit edildi.
Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi (BEGOS) yakınındaki boş bir arazide dün saat 10.00 sıralarında yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, bu kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede, ölen kişinin 3 gündür kayıp olduğu belirtilen Kani Şıklangöz olduğu tespit edildi.
Şıklangöz'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından ölüm nedeninin tespiti için otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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