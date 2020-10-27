27 Ekim 2020, Salı
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Tunceli'de göz kamaştıran güzellik! Ormanlar güz renklerine boyandı

'de sonbaharın gelişiyle sarı, yeşil ve kızılın tonlarına bürünen dağ köylerindeki ormanlar, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.10.2020
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Tunceli ormanlarında güz renkleri göz kamaştırıyor

Munzur Vadisi Milli Parkı, Pertek Kalesi, Ergen Kilisesi, Munzur Gözeleri ve Pülümür ile Rabat Vadisi gibi doğal ve tarihi güzelliklerin bulunduğu Tunceli, her mevsim farklı güzelliklere ev sahipliği yapıyor.

Tunceli ormanlarında güz renkleri göz kamaştırıyor

Sonbaharın gelişiyle adeta kartpostallık manzaraların oluştuğu kentte, Ovacık ve Hozat ilçeleri arasında kalan Karaoğlan ormanları ile Pülümür ilçesindeki Salördek köyü ormanlarında yılın bu aylarında renk cümbüşü yaşanıyor.

Tunceli ormanlarında güz renkleri göz kamaştırıyor

Günübirlik gezilerle çevre il ve ilçelerden bölgeye gelen doğa tutkunları, sarı ve kızılın tonlarına bürünen meşe, ceviz, kavak ve çeşitli yabani meyve ağaçları ile kaplı ormanlarda doyasıya vakit geçiriyor.

Tunceli ormanlarında güz renkleri göz kamaştırıyor

Gün boyu ormanlarda gezen ve vahşi hayvanlarla da karşılaşan ziyaretçiler, fotoğraf makinesi ya da cep telefonu kamerasıyla sonbaharın güzelliklerini kadraja alıyor.

Tunceli ormanlarında güz renkleri göz kamaştırıyor

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