Adana'da botanik bahçede sergilenen zehirli bitkiler büyük ilgi gördü





"DEMETLE SATILAN BİTKİLERE DİKKAT"

Zehirli bitki tüketimi sonucu 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan bir trajediye de tanık olduğunu anlatan Botanik Bahçesi Müdürü Prof. Dr. Halil Çakan, "Bundan 2 sene önce maalesef Pozantı'dan bir karakol komutanı beni aradı ve bir adli vaka olduğunu söyledi. 3 kişilik bir ailenin bitki yiyip zehirlendiğini belirtti. Bana bitkinin fotoğrafını attı ve baldıran otu olduğu ortaya çıktı.

Baldıran otu, ilkbaharda dip yaprakları çıktığında maydanoz ile karıştırılır. Eğer tarla kenarında veya yakın bir yerdeyse halkımız onu maydanoz diye toplayıp tüketebiliyor. Onun da 1-2 yaprağı bile öldürebilir. Özellikle ilkbaharda gerek mantar, gerekse bu doğadan toplanan bitkilerle ilgili zehirlenmelerin yoğun olarak yaşandığını görüyoruz.