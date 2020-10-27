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İzmir'de astsubay kocanın yaptığı katliamda 55 gün sonra Gizem Önal da hayatını kaybetti

'de boşanma aşamasındaki astsubay 'nun eşinin iş yerinde yaptığı katliamda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı. Köksal Doğru karısı ve 2 kişiyi öldürdükten sonra intihar etmişti. Olaydan 55 gün sonra Doğru'nun vurduğu da hayatını kaybetti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.10.2020 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020
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İzmir'de astsubay kocanın yaptığı katliamda 55 gün sonra Gizem Önal da hayatını kaybetti

Olay, 2 Eylül Çarşamba günü saat 18.30 sıralarında Sevgi Mahallesi'nde meydana geldi. Astsubay , boşanma aşamasında olan eşi 'nun (39) işlettiği kadın kuaför salonuna gitti.

İzmir'de astsubay kocanın yaptığı katliamda 55 gün sonra Gizem Önal da hayatını kaybetti İZMİR'DE ASTSUBAY KOCANIN YAPTIĞI KATLİAMDA 55 GÜN SONRA GİZEM ÖNAL DA HAYATINI KAYBETTİ

Burada eşi ile tartışan Köksal Doğru, tabancasının art arda ateşledi.

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Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında 'nun silahından çıkan kurşunlar, eşi Handan Doğru ile iş yerinde çalışan (26) ve dükkana malzeme getirdiği öne sürülen 'na (39) isabet etti. Ortalık kan gölüne dönerken, Köksel Doğru ise iş yerinden çıkıp 100 metre ileride silahını başına dayayıp tetiği çekti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Handan Doğru ve Alper Rapuroğlu ile Köksel Doğru'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Gamze Önal ise Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

55 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Hastanede tedavisi süren Gizem Önal, 55 gün sonra verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Önal'ın öldüğünü duyan yakınlarını yasa boğarken, genç kızın cenazesi İzmir Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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