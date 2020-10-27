İzmir'de astsubay kocanın yaptığı katliamda 55 gün sonra Gizem Önal da hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Handan Doğru ve Alper Rapuroğlu ile Köksel Doğru'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Gamze Önal ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.