Kastamonu'da bir köy daha koronavirüs karantinasına alındı
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulanmaya başlandı.
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İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, ilçeye bağlı Yamanlar köyü, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle salgının kontrol altına alınması amacıyla ikinci bir karara kadar karantinada tutulacak.
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Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.
Öte yandan, İnebolu ilçesine bağlı Sökü ve Kayaelması köyleri de bugün karantinaya alınmıştı.