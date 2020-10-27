27 Ekim 2020, Salı
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Kastamonu'da bir köy daha koronavirüs karantinasına alındı

'nun Pınarbaşı ilçesinde (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulanmaya başlandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.10.2020
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Kastamonu'da bir köy daha koronavirüs karantinasına alındı

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, ilçeye bağlı Yamanlar köyü, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle salgının kontrol altına alınması amacıyla ikinci bir karara kadar karantinada tutulacak.

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Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.

Öte yandan, İnebolu ilçesine bağlı Sökü ve Kayaelması köyleri de bugün karantinaya alınmıştı.

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