Rize’de 86 yaşındaki İsmail dede ölmeden kendine türbe gibi mezar yaptırdı

Herkes benim yaptığım gibi de yapamaz. Onlar acele yapar. Ben özendim, temiz ve güzel yaptım. Mezarı kazdığımda içerisine girip, yattım. Nasıl olacak diye, baktım. Ağır bir kış olur, ağaç keserler, işleri zorlaşmasın diye teneşir tahtalarını betondan yaptım.