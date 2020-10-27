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Rize’de 86 yaşındaki İsmail dede ölmeden kendine türbe gibi mezar yaptırdı

Ardeşen ilçesinde emekli inşaat ustası , 31 yıl önce kendisi için yaptırdığı mezarı zamanla haline getirdi. Ölüm tarihini boş bıraktığı, ‘ruhuna Fatiha’ yazılı taşı da hazırlatan Delibaş, "Vefat ettiğimde kimse mezarımı kazmayla uğraşmayacak" dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.10.2020 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020
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Rize’de 86 yaşındaki İsmail dede ölmeden kendine türbe gibi mezar yaptırdı

İlçenin Duygulu köyü Cami Mahallesi'nde oturan emekli inşaat ustası , 31 yıl önce kendi mezarını yaptırmaya karar verdi. Kendi kazdığı mezarını türbeye çeviren Delibaş, taşını da hazırladı.

Ölüm tarihini boş bıraktığı mezar taşına, 'ruhuna Fatiha' yazan Delibaş, mezara 6 yıl önce vefat eden eşi Emine Delibaş'ı defnetti. Yürüme zorluğu çeken Delibaş, evinin balkonundan türbe mezarı seyrediyor.

'KİMSE MEZARIMI KAZMAYLA UĞRAŞMASIN'

Vefat ettiğinde kimsenin mezarını kazmasıyla uğraşmasını istemediğini anlatan İsmail Delibaş, "Annem, babam, kardeşim ve eşimi kaybettim. Ben hala yaşıyorum. Dünya işi böyledir. Bu mezarı yaptırdığım zaman 'ölüme her zaman hazır olalım, ne zaman gelir, belli olmaz' dedim.

Herkes benim yaptığım gibi de yapamaz. Onlar acele yapar. Ben özendim, temiz ve güzel yaptım. Mezarı kazdığımda içerisine girip, yattım. Nasıl olacak diye, baktım. Ağır bir kış olur, ağaç keserler, işleri zorlaşmasın diye teneşir tahtalarını betondan yaptım.

Mezarı gören komşularım bana, 'O kadar erken mi gideceksin?' diyorlardı. Ben de 'Hayat bu belli olmaz' diyordum. Mezarın üstünü kapatmamın sebebi açık mezarların üzerinde dikenler bitiyor. Bakımı da zor oluyor. Mezara da su gelsin diye yağmur sistemi yaptım. Yağmur yağdığında su mezara inebiliyor" dedi.

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