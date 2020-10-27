​Meteoroloji'den yağış uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat!

Son dakika hava durumu uyarıları ve tahminleri ile birlikte günlük, haftalık ve daha uzun zaman aralıkları için hava durumu analizleri yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) güncel uyarıları vatandaşlarımıza duyurmayı sürdürüyor. MGM tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre 3 ilimizde kuvvetli kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Bu bağlamda 26 Ekim 2020 Salı için plan yapan ve dışarıya çıkacak olan vatandaşlarımız tarafından merak edilen hava nasıl olacak? sorusuna ilişkin detaylar da belli olmuş oldu.

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile son dakika hava durumu raporlarına ilişkin tüm bilgileri ve bugün hava nasıl olacak? sorusunun detayları şöyle;