Balıkesir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik aralarında ihraç polis, öğretmen, astsubayın da olduğu ve haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüphelinin yakalanması için sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.