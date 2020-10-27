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Balıkesir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

'de şafak vakti 'nün evlerine baskın yapıldı. Özel Hareket Polislerinin katıldığı operasyonda 5 kişi yakalandı. Operasyonda meslekten ihraç edilen polis, evde saklandığı telefonu bulununca polislere şifreyi hatırlamadığını söyledi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.10.2020 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020
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Balıkesir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) "gaybubet evi" olarak adlandırılan evlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik aralarında ihraç polis, öğretmen, astsubayın da olduğu ve haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüphelinin yakalanması için sabah saatlerinde düzenlendi.

5 adrese düzenlenen operasyonda, aralarında örgütün talebe sorumlusu ve ByLock kullanıcılarının da bulunduğu 5 zanlı gözaltına alındı. Özel Harekat Polislerinin gerçekleştirdiği baskında polislere kapıyı açan kişi eşinin evde olmadığını söyledi.

Apartman dairesinin her yerini didik didik arayan ekipler, şüpheliyi asansör makina dairesinde saklandığı yerde yakaladı. Polislere telefonunun olmadığını söyleyen ihraç polisin telefonu da yatak odasında dolabının üstünde bulundu. İhraç polis, kendisine telefonunu açmasını söyleyen ekiplere şifreyi bilmediğini belirtti. Ayrıca, ihraç kadın öğretmen de evinin kiler kısmında saklanırken ekiplerce yakalandı. Çeşitli dijital materyallerin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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