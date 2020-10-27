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Metrelerce havaya yükseldi! Yolun karşısına geçmek isteyen genç kadına otomobil çarptı

'in Karabağlar ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma A.'ya otomobilin çarptığı , güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan polis, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.10.2020 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020
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Metrelerce havaya yükseldi! Yolun karşısına geçmek isteyen genç kadına otomobil çarptı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Saim Çıkrıkçı Caddesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma A.'ya çarptı.

Metrelerce havaya yükseldi! Yolun karşısına geçmek isteyen genç kadına otomobil çarptı METRELERCE HAVAYA YÜKSELDİ! YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN GENÇ KADINA OTOMOBİL ÇARPTI

SAĞLIK DURUMU İYİ

Fatma A. yaralanırken, otomobil sürücüsü ise kaçtı. Fatma A., çevredekilerin çağırdığı ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Fatma A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Fatma A. yolun karşısına geçerken hızlı gelen otomobil çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle Fatma A. metrelerce havalanıyor.

Polis, sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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