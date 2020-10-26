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Hatay’da jandarma uygulama noktasına silahlı saldırı: 1 asker yaralı

’ın Payas ilçesinde uygulama noktasına düzenlenen silahlı saldırıda bir asker yaralandı. Yaralanan asker hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin İskenderun ilçesine doğru kaçtıkları öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.10.2020 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020
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Hatay’da jandarma uygulama noktasına silahlı saldırı: 1 asker yaralı

Edinilen bilgiye göre, Payas ilçesinde uygulama noktasına kimlikleri belirlenemeyen şüpheliler silahlı saldırı düzenledi.

Uygulama noktasında görevli askerlerin karşılık vermesi ile yaşanan sıcak çatışmada 1 astsubay yaralandı.

Yaralanan asker hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin İskenderun ilçesine doğru kaçtıkları öğrenildi.


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