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Sis altında kalan Osman Gazi Köprüsü'nden kartpostallık manzaralar

'de etkili olan sis nedeniyle  de sis altında kaldı. Sis altındaki Osman Gazi Köprüsü'nün yer aldığı fotoğraflar ise kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.10.2020 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020
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Sis altında kalan Osman Gazi Köprüsü'nden kartpostallık manzaralar

Kocaeli'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis doyumsuz manzaralar ortaya çıkarttı.

SİSLER ALTINDA OSMAN GAZİ KÖPRÜSÜ
Sabah saatlerinde İzmit Körfezi'ni kaplayan sisin altında kalan Osman Gazi Köprüsü, İzmit Körfezi'ndeki gemiler kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sis altında kalan Kocaeli'nin güzellikleri havadan görüntülendi.

Güneşin sis üzerindeki doğuşu ise mest etti.

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