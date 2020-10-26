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Gaziantep'te bir genç yarı çıplak halde 5. kattan düştü

Şehitkamil ilçesi ’nde 20 yaşındaki bir genç, halde 5'inci kattan park halindeki bir aracın üzerine düştü. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken gencin ağır yaralandığı öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.10.2020 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020
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Gaziantep'te bir genç yarı çıplak halde 5. kattan düştü

'te halde 5. kattan park halindeki bir aracın üzerine düşen 20 yaşındaki gencin düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep'te bir genç yarı çıplak halde 5. kattan düştü GAZİANTEP'TE BİR GENÇ YARI ÇIPLAK HALDE 5. KATTAN DÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre, saatlerinde Şehitkamil ilçesi Amaç Sitesinde yaşayan M.C.K., dün sabah oturduğu apartmanın 5. katından park halindeki aracın üstüne düştü.

Olayın ardından M.C.K., 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.C.K.'nın düştüğü o anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Yaşanan olayın ardından polisin araştırması devam ederken, vücudunun birçok yerinde kırık olan M.C.K. yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veriyor.

Olay yerinde görüntüler kameralara yansıdı

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