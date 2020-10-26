Konya’da kamyon şoförü olan Cafer Doğan papağanıyla sokaklarda geziyor

Yavruyken aldığım için aileden biri, bizden biri gibi ve istediğim her şeyi yaptırabiliyorum. Konuşmalarımızı cevap veriyor. Şoförüm ve boş zamanlarımda da fıstıkla geziyorum. Çay ocağında oturuyoruz. O da çay ocağının müdavimlerinden bir tanesi. Buraya alıştığı için de kaçmıyor'' dedi.

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