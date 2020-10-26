İstanbul'da metro raylarına düşen genç kız yaralı kurtuldu

Olay, dün akşam saatlerinde Şişli Mecidiyeköy metro istasyonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde vatandaşlar istasyonda metro beklediği esnada genç bir kız metro yaklaştığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle raylara düştü. Şans eseri rayların arasında kalan genç kızın üzerinden 2 vagon geçti.