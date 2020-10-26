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İstanbul'da metro raylarına düşen genç kız yaralı kurtuldu

istasyonunda genç bir kız rayların arasına düştü. Hafif yaralı olarak kurtulan hastaneye kaldırılırken, rayların arasındayken üzerinden ise 2 vagon geçtiği öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.10.2020 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020
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İstanbul'da metro raylarına düşen genç kız yaralı kurtuldu

Olay, dün akşam saatlerinde istasyonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde vatandaşlar istasyonda metro beklediği esnada genç bir kız metro yaklaştığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle raylara düştü. Şans eseri rayların arasında kalan genç kızın üzerinden 2 vagon geçti.

İstanbul'da metro raylarına düşen genç kız yaralı kurtuldu İSTANBUL'DA METRO RAYLARINA DÜŞEN GENÇ KIZ YARALI KURTULDU

Olayı gören vatandaşların bağırışları üzerine metroyu durduran makinist, güvenlik görevlilerine bilgi verdi. Bilgi verilmesi üzerine rayların arasında kalan , vatandaşların ve görevlilerin yardımıyla raylardan çıkartıldı.



Vatandaşların gözü önünde şans eseri kurtulduğu olayda, hafif yaralı genç kız sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kız tedavisinin ardından taburcu edildi. İstasyonda yaşanan korku dolu anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.



Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

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