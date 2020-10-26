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Kocaeli'de kahreden ölüm! Nefes borusuna ekmek kaçan 2 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti

'nin Gölcük ilçesinde nefes borusuna ekmek kaçan 2 yaşındaki , tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.10.2020
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Kocaeli'de kahreden ölüm! Nefes borusuna ekmek kaçan 2 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti

Gölcük Merkez Mahallesi'nde yaşayan Süleyman ve Seyhan Karakolcu çiftinin kızları Zeynep Karakolcu, 18 Ekim günü yemek yediği sırada nefes borusuna ekmek kaçtı. Aile, nefes almakta zorlanan kızlarını Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İlk müdahalesi yapılan Zeynep, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan Zeynep bugün yaşamını yitirdi. Küçük Zeynep'in ölümü ailesi ve yakınlarını üzüntüye boğdu.

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