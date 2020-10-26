İzmir Valisi '3,5 kat arttı' diyerek uyardı! 'Mezarlarda yer kalmayacak!'

'MİLLETİNİZİ SEVİYORSANIZ ÜÇ KURALA UYUN'

Alsancak'ta giydiği renkli kıyafetlerle tanınan Nur Ella da "Çift maske takıyorum. İçine mendil koyuyorum. Herkesin dikkat etmesi lazım. Kimse dikkat etmiyor. Kendini de düşünmüyor. Kimse ölmesin. Üzülüyoruz. Kimseyi üzmemek için herkes dikkat edecek. Kendi anne babasını, çocuğunu düşünsünler. Mezarlarda da yer kalmayacak. Lütfen mesafeyi koruyun, maskesiz çıkmayın dışarı. Milletinizi, dünyanızı seviyorsanız lütfen üç kurala uyun" dedi.