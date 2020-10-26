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Kars'ta insanlık dışı görüntü! Yavru eşeğe böyle eziyet ettiler...

'ın Digor ilçesinde yavru eşeği göle atarak eziyet ettiği iddia edilen iki kişiye para cezası kesildi. Eziyet gördüğü öne sürülen yavru eşek koruma altına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.10.2020 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020
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Kars'ta insanlık dışı görüntü! Yavru eşeğe böyle eziyet ettiler...

İlçeye bağlı Alem köyünde iki kişi, boynuna ip bağlayıp göle attıkları yavru eşeğin görüntülerini cep telefonuyla kaydedip sosyal medyadan paylaştı.

Karsta insanlık dışı görüntü! Yavru eşeğe böyle eziyet ettiler... KARS'TA İNSANLIK DIŞI GÖRÜNTÜ! YAVRU EŞEĞE BÖYLE EZİYET ETTİLER...

Digor Kaymakamlığının talimatı doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parkla Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, yavru eşeğe eziyet edenlerin H.Y ve S.Y olduğu tespit edildi.

Alem köyüne giden ekiplerin bulduğu H.Y ve S.Y'ye Hayvan Haklarını Koruma Kanunu gereğince 947 lira idari para cezası uygulandı.

El konulan yavru eşek ise yediemin olarak tayin edilen muhtara teslim edildi.

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