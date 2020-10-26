Antalya'da 'koronavirüs' cezaları tebliğ edildi! Erken ödeyene yüzde 25 indirim





ANTALYA'DAKİ CEZA TUTARI 15 MİLYON TL

Cezaların sıkı şekilde takip edildiğine işaret eden Vali Yazıcı, "Çünkü kurallara uymamak, kurallara uyan insanları da üzüyor doğal olarak. Bizi de üzüyor. Lütfen herkes kurallara uysun, biz kimseye ceza kesmek istemiyoruz ama kesilen cezalar tahsil edilecek. Antalya'da şu ana kadar mart ayından bu yana kestiğimiz ceza toplamı 15 milyona yakın" dedi.