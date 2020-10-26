İstanbul’da ortaokulda kız öğrencileri taciz eden öğretmen hesap verecek!

İstanbul'da bir ortaokulda Türkçe öğretmeni olan Y.K., kız çocuk öğrencilerini taciz etmeye başladı. Ders esnasında öğretmenleri tarafından bacaklarına, kalçalarına dokunulan kız çocukları başta bu durumun yanlışlıkla olduğunu düşündü. Öğretmenlerini konduramayan kızlar, tacizin sıklaşmasından sonra olayın farkına varıp Türkçe öğretmeni Y.K.'nin kendilerini taciz ettiğini aile üyelerine bildirdiler.