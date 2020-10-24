Melek Aslan'ın annesinin ağıdı yürekleri dağladı: Ben şimdi Melek’ime mi Mustafa’ma mı yanayım

Aslan'a ablasının kaldığı apartın adresini veren Vatansever'in, olay günü 06.30'da Mustafa'ya mesaj atarak "Uçağa biniyorum. Diyarbakır'a geliyorum" dediği ancak bunun da bir senaryodan ibaret olduğu, aslında o gün Diyarbakır'a hiç gitmediği öğrenildi. Vatansever'in Melek Aslan'a "Sık sık Almanya'ya gidiyorum" demesi de yalan çıtktı.