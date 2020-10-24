Bakan Koca’nın İstanbul açıklamasından sonra ekipler denetimleri sıkılaştırdı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de vaka oranlarını açıklarken her 100 Kovid-19 hastasının yüzde 40'nın İstanbul'da olduğunu açıklamasından sonra gözler metropole çevrildi. Koca'nın açıklamaları, İstanbul'da ekipleri alarma geçirdi. İstanbul Valiliği denetimleri artırdı. Sultanahmet ve Taksim Meydanı gibi yerlerde drone'larla maske-mesafe denetimi yapıldı. Sabah’tan Mustafa Kaya’nın haberinin detayları…
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Bakan Koca'nın "Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık" açıklamasıyla birlikte İstanbul Valiliği denetimleri artırdı. Sultanahmet ve Taksim Meydanı gibi yerlerde drone'larla maske-mesafe denetimi yapıldı. Maske takmayan turistler uyarıldı. İzolasyon şartlarına uymayan 12 kişi yurtlara yerleştirildi, 247 bin TL para cezası kesildi.
AİLE KAHVALTILARI YAPANLAR GİZLENEN TEMASLILAR VAKALARI ARTIRIYOR
Filyasyon ekipleri, özellikle İstanbul'da son günlerde yeniden yükselişe geçen vaka sayılarındaki artışın büyük çoğunluğunun aile içi bulaşlardan kaynaklandığını vurguluyor. Kadıköy İlçe Sağlık Müdürü Dr. Neslihan Uyar, "İnsanlar AVM'lerden restoranlardan çekiniyor ama annesinde, akrabasında pazar kahvaltısında toplananlar, komşusunda gün için bir araya gelenler tehlike yok zannediyor. Komşularına aşure dağıtan bir teyze, 18 kişilik koca apartmanın izolasyona alınmasına neden oldu. Bir de temaslılarını saklayanlar var. Size bir şey olmaz ama en yakın arkadaşınız yoğun bakımlık olabilir" dedi.
AĞIR HASTA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR
Türkiye'de dün test yapılan 115 bin 979 kişiden 2 bin 165'ine Kovid-19 tanısı konulurken, 74 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 357 bin 693, can kaybı 9 bin 658 oldu.