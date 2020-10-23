Melek Aslan'ın katilini WhatsApp mesajları ortaya çıkardı!

MELEK'E HER TÜRLÜ İFTİRAYI ATTI

Orhan'a mesaj atarak, 'Abi ben yarın Diyarbakır'a geliyorum. Melek'i bulabilecek misin?' diye yazdım. Orhan da, 'Arkadaşlarım takipte. Melek şu anda yaşlı bir adamla birlikte. Kol kola, sarhoş bir şekilde bir binaya girdi. Akşam kaldığı aparta tekrar gelmek zorunda. Sabah apartın önünde bekleriz. Geldiği zaman da konuşuruz' diye yazdı.

"ONUNLA EVLENMEM"

Orhan'a, 'Melek'i getirmesine getireceğim. Yalvara yakara ağlayacağım ama Melek'i getireceğim ama sen de gelip ablamla evleneceksin' diye yazdım. Orhan bana, 'Sen olsan böyle biriyle evlenir misin? Doğru yolda değil' deyince ona ablamın böyle bir insan olmadığını ama ablamın eskiye döneceğini, ablamla evlenmesini söyledim. Bana, 'Söz veremiyorum. Sen Melek'i getir, sonrasında düşünürüz' dedi.

APARTIN ADRESİNİ VERDİ

Orhan, Melek'in kaldığı apartın adresini atıp, 'Buradayım. Çay ocağındayım' deyince verdiği adres gittim ancak o yoktu. Bana mesaj atıp, 'Polis beni aldı. Uzaklaştırma kararım olduğu için karakoldayım. 1 saate işim biter. Orada bekleyin. Ben gelene kadar Melek gelir' diye yazdı.

(ORHAN VATANSEVER)

Sabah

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