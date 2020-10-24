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Isparta’da şoke eden olay! Boşandığı kocasını öldürüp ikiye böldü sonra da yaktı

'da yaşayan E.G. adlı kadın bir süre önce eşi 'dan boşandı. E.G., bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada tüfekle öldürdüğü eski eşi Yılmaz'ın cesedini de parçalayıp yaktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.10.2020 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020
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Isparta’da şoke eden olay! Boşandığı kocasını öldürüp ikiye böldü sonra da yaktı

Yaşanan olay, bu sabah Akkeçili köyünde yaşandı. E.G. (40) ile bir süre önce boşandığı eşi (45) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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TÜFEKLE VURDU

İddiaya göre tartışma sırasında E.G., eski eşini av tüfeğiyle vurarak, öldürdü.

İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

PARÇALAYIP YAKTI

Gelen ekipler, Ramazan Yılmaz'ın 2 parçaya ayrılmış ve yakılmış cesediyle karşılaştı. E.G. gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

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