Isparta’da şoke eden olay! Boşandığı kocasını öldürüp ikiye böldü sonra da yaktı
Isparta'da yaşayan E.G. adlı kadın bir süre önce eşi Ramazan Yılmaz'dan boşandı. E.G., bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada tüfekle öldürdüğü eski eşi Yılmaz'ın cesedini de parçalayıp yaktı.
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Yaşanan olay, bu sabah Akkeçili köyünde yaşandı. E.G. (40) ile bir süre önce boşandığı eşi Ramazan Yılmaz (45) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
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TÜFEKLE VURDU
İddiaya göre tartışma sırasında E.G., eski eşini av tüfeğiyle vurarak, öldürdü.
İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
PARÇALAYIP YAKTI
Gelen ekipler, Ramazan Yılmaz'ın 2 parçaya ayrılmış ve yakılmış cesediyle karşılaştı. E.G. gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.