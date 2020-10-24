Son dakika: Şişli'de rezidansta 3 kişiye silahlı saldırı
Son dakika haberine göre Şişli Mecidiyeköy'de rezidanstaki 3 kişi silahla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şişli Mecidiyeköy'de rezidansta yabancı uyruklu 2'si kadın 3 kişi silahla vuruldu.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)