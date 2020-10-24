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Son dakika: İran kuzeyindeki Kazvin eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre 'ın kuzeyindeki Kazvin eyaletinde 5,4 büyüklüğünde meydana geldi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.10.2020 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020
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Son dakika: İran kuzeyindeki Kazvin eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kazvin eyaletine bağlı Buyin Zehra ilçesi olan deprem, yerel saatle 15.04'te kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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