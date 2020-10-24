Giresun’da 15 yaşındaki genç ağaç motorundan moto-bisiklet yaptı

Sanayi sitesini dolaşarak topladığı işe yaramayan hurdalardan daima mekanik ve elektronik icatlar yapma çabası içerisinde oluyor. Atakan çalışırken yine ne tür bir icat ortaya çıkaracak diye artık merak eder hale geldik. Biz imkanlarımız ölçüsünde yardımcı oluyoruz ama onun hayalleri bazen bizi de aşıyor" ifadelerini kullandı.

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