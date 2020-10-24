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Son dakika: Sivas'ta işçileri taşıyan servis kaza yaptı!

Son dakika haberine göre; 'ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında işçileri taşıyan servis midibüsü yaptı. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre yaralılar olduğu öğrenildi. Olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.10.2020
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Son dakika: Sivas'ta işçileri taşıyan servis kaza yaptı!

Son dakika haberine göre; Sivas'ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında işçileri taşıyan servis midibüsü kaza yaptı. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre yaralılar olduğu öğrenildi.

Olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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