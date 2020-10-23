23 Ekim 2020, Cuma
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Son dakika: Sokağa ses bombası atan şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre; 'nın merkez Yüreğir ilçesinde, sokağa ses bombası attıkları öne sürülen 2 şüpheliden 1'i yakalandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.10.2020
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Son dakika: Sokağa ses bombası atan şüpheli yakalandı

H.Ç. ve Z.A, Kiremithane Mahallesi 2706. Sokak'ta motosiklet üzerindeyken sokağa ses bombası attıkları sırada devriye gezen polis ekipleri tarafından farkedildi.

Bunun üzerine şüpheliler motosikletten inerek kaçmaya başladı.

Z.A. polis ekiplerince 2734. Sokak'ta yakalanırken, H.Ç. ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi.

Ekipler, kaçan zanlıyı yakalamaya çalışıyor.

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