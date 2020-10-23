Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Sis ve pus uyarısı | 23 Ekim 2020 hava durumu
23 Ekim 2020 Cuma günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Batı Akdeniz, İç Ege ve İç Anadolu'nun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Eskişehir çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 23 Ekim 2020 Cuma hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Batı Akdeniz, İç Ege ve İç Anadolu'nun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Eskişehir çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu, yurdun güney kesimlerinde batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu
MANİSA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Eskişehir çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
RİZE °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
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