İstanbul'da koca dehşeti! Karısını defalarca bıçakladı
İstanbul Esenler'de psikolojik problemleri olan görme engelli Suriye uyruklu Ahmet İ. eşini bıçaklayarak yaraladı. Eşini yaralayan Ahmet İ., gözaltına alındı. Engelli adamın bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi.
Mimar Sinan Mahallesi'nde oturan Ahmet İ, kızının evine giden eşini burada bekledi.
İsmi henüz öğrenilemeyen eşi, bir süre sonra Ahmet İ'nin yanına geldi. Ahmet İ, yanına gelen eşine, arkasına gizlediği bıçakla saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan kadın, ağır yaralandı
Kadının çığlıklarını duyan komşuları ve mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Eşini yaralayan Ahmet İ., polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
"ŞAHIS GÖRME ENGELLİ AYRIYETEN PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR."
Suriyeli ailenin komşularından Turgay Tunca, "Suriyeli aile yaklaşık 2 senedir komşumuz. Olayı gerçekleştiren şahıs görme engelli, ayrıyeten psikolojik sorunları var. Bazen zaman zaman dışarı çıkıp bağıran birisi, eşini kolundan karnından ve bacağından yaralamış. 40 dakika falan müdahale ettik ambulans çağırdık" şeklinde konuştu.
"BABASI ÖLDÜKTEN SONRA SİNİR HASTASI OLDU"
Suriye çiftin oğlu ise, "Evde babam ile annem vardı. Eve girer girmez demiş gel buraya sonra hemen saldırmış. Bıçağı arkasında saklamış. Bıçağı annemin kalbine doğru sallamış. Babasını çok seviyordu. Babası öldükten sonra sinir hastası oldu. Köydeyken de bazen böyle yapıyordu ama vurmuyordu. Suriye'den geldik biz. Sokağa çıkıp bağırıyordu" dedi.