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Son dakika: Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde psikolojik sorunları olan mahkum yangın çıkardı! Ekipler anında müdahale etti

Son dakika haberi... E D blok 5 numarada adli mahkumların kaldığı, toplam 26 kişinin bulunduğu yatakhane bölümünde "eşini öldürmekten dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan" hükümözlü Erkan Turan'ın yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle yatak ve battaniyeyi tutuşturması sonucu çıktı. Kütahya itfaiye ekiplerince ve cezaevi görevlilerince yangına müdahale edilirken, yaklaşık 40 dakikalık çalışma sonucu yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın söz konusu olmadığı bildirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.10.2020 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020
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Son dakika: Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde psikolojik sorunları olan mahkum yangın çıkardı! Ekipler anında müdahale etti

Kütahya'da cezaevinde çıkan yangın yapılan müdahalenin ardından söndürüldü.

Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi D blok 5 numarada adli mahkumların kaldığı, toplam 26 kişinin bulunduğu yatakhane bölümünde "eşini öldürmekten dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan" hüküm özlü Erkan Turan'ın yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle yatak ve battaniyeyi tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Kütahya Belediye itfaiyesi ve cezaevi ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında herhangi can kaybı ve yaralanma olmadı.

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