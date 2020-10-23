Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Yakın mesafede bulaş riski 1-2 dakikaya iniyor

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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları öğretim üyesi, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye'deki koronavirüs hasta sayılarında son dönemde bir artış olduğunu belirterek, sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da kat ve kat artışların olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Kara, "Bizim değerlerimize baktığımız zaman İstanbul'da özellikle bir artış var. Ankara'da geçen ay içerisinde yüksek rakamlar görülmüş ondan sonrada rakamlarda azalma sağlanmıştı. Bu yüksek rakamların temel nedeni; Ankara'da genellikle memleketlerine giden veya tatile gidenlerin erken dönüşüyle beraber vakaların erken dönüşü şeklinde olmuştu. İstanbul'un bunu biraz daha geç yaşayacağını ifade etmiştik. İstanbul'da dönüşler biraz daha uzun sürmüştü. Memleketlerinden İstanbul'a dönüşlerin yansıması hastalığın özelliği gereği katlanarak gelişlerde 2 ile 3 haftada bir rakamın katlanarak yükselmesi şeklinde oluyor. Doğal olarak İstanbul bunu biraz daha geç yaşamaya başladı. Şuanda onu yaşıyor" dedi.