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Bursa’da kocasını başka kadının evinde gören eş çıldırdı! Mahalleyi birbirine kattı

’da dün sabah saatlerinde aldatıldığını düşünen eşini bir süre takip etti. Eşini başka bir kadının evinde gören M.D., çılgına döndü. Sinir krizi geçiren M.D., sokak ortasında eşine ve arabasına yerden aldığı taşla saldırdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.10.2020 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020
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Bursa’da kocasını başka kadının evinde gören eş çıldırdı! Mahalleyi birbirine kattı

M.D., bir süre eşini takip etti. Eşini evinden yaklaşık 2 kilometre uzakta başka bir kadının evinde bulan çılgına döndü. Önce mahallede bağırmaya başlayan M.D. eşinin aracının camlarını taşla kırdı.

bursaBursa’da kocasını başka kadının evinde gören eş çıldırdı! Mahalleyi birbirine kattı! BURSABURSA’DA KOCASINI BAŞKA KADININ EVİNDE GÖREN EŞ ÇILDIRDI! MAHALLEYİ BİRBİRİNE KATTI!

Sokak üzerinde uyruklu bir kadına ait eve giren N.D., bir süre sonra evden çıktı. İkili arasında tartışma yaşanırken, öfkeli kadın kocasına, adam da eşine saldırdı.

Tartışma sonrasında 40 yıllık eşini saçından tutup tokat atan N. D., onu yaraladı. Vatandaşların sesleri duyması üzerine polis ekiplerine ihbar edildi.

Suriyeli kadın da pencereden olup bitenleri izlerken, " benim. 6-7 yıldır birlikteyiz" dedi.

Eşini darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan N. D., ise Yıldırım Bürosu'na götürüldü.

Öte yandan kocası tarafından parmağı kırılan öfkeli kadının kendisini rahatsızlık yaptığı gerekçesiyle ikaz eden mahalle sakinlerine tepki gösterdiği gözden kaçmadı.

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