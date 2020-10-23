Ermenistan’ın saldırısında 6 aylık yeğenini kaybeden Serkarov: Benim için artık hayat yok

Ailesinin hayatını kaybettiği eve ve mahalleye gidemediğini belirten Serkarov, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ve Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'den Allah razı olsun. Sağ olsunlar aynı gün onların kanını yerde koymadılar. Narin bebeği mezara koyarken o anda ne hissetmedim ki! O çocuk değil sanki ben ölmüştüm. O çocuklar benim her şeyimdi, kalbimdi. Benim için artık hayat yok. O çocuğun ne günahı vardı. Hiçbir şey anlamadan, bilmeden niye onları şehit ettiler. Yeğenim Nigar 18 Ekim'de 15 yaşına girecekti ama mezarda yaşını tamamladı. Bundan büyük bize ne dert olabilir. Tek tesellimiz topraklarımızın geri alınması" diye konuştu. (Uğur Yıldırım/Sabah)