Kaçak içki imalathanesine çevirmişler! Ele geçirilenler şoke etti

Edinilen bilgiye göre, hem ülke genelinde hem de Kuşadası'nda sahte içkiden ölenlerin artması üzerine Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri tarafından ilçe genelinde çalışma başlatıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Kuşadası Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bir villada sahte içki üretildiğini tespit eden KOM ekipleri, söz konusu villayı ve villaya girip çıkanları fiziki ve teknik takibe aldı.