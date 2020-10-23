Genç kızlar yumruk yumruğa kavga etti!

Denizli'nin en işlek yeri olan Çınar Meydanı'nda 1 erkek için 3 kız kavga etti. Arada kalan genç adam zor anlar yaşadı. Bir bankanın bankamatiklerinde para çekme işlemi esnasında tesadüfen karşılaşan 3'ü kız 1'i erkek 4 kişi arasında başlayan sözlü tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü. Yeni Asır'ın haberine göre; Birbirine hakaret eden kızlar, sinirlerine hakim olamayarak cadde üzerinde tartışmaya devam etti. Kızlar, bir anda saç saça baş başa birbirine girerken, etraftakiler ne olduğuna anlam veremedi.