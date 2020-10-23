İstanbul’da taksiciden kadın müşteriye tehdit: Seni gebertirim kadın

"SENİ GEBERTİRİM KADIN"

Hem gideceği adrese gidemeyip hem de sigara içilmesine izin verilmeyen müşteri bu anları telefonu ile kayıt altına almaya başladı. Bu durumu gören taksi sürücüsü, genç kadını tehdit edip, "Gebertirim seni, telefonunu kırarım, Allah belanı versin," diye hakaretlerde bulundu.