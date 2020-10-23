Antalya'da kan donduran işkence! Otel bastılar...

DARP ANI KAMERADA

Darp anı ise otelde bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde Kaplan'ın yere yatırılıp, elleri ve ayakları bağlanarak dövüldüğü, odada ise el ile ayaklarının jandarma ekipleri tarafından çözüldüğü görülüyor.

Bu arada, şüphelilerden D.A.'nın olaydan önce sosyal medya hesabından otele geldikleri araçları ve arkadaşlarının video görüntüsünü paylaşarak, Rusça 'Olay yapmaya gidiyoruz' yazdığı görüldü.