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İstanbul’da lüks araba park halindeyken alev topuna döndü

sahil yolunda saat 20.45 sıralarında park halinde olan alevlere teslim oldu. Motorundan patlama seslerini geldiği ve adeta alev topuna dönen otomobildeki itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. O anlar kameraya yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.10.2020 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020
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İstanbul’da lüks araba park halindeyken alev topuna döndü

Olay, sahil yolunda yaşandı. Muhsin Can Öztürk'e ait olduğu öğrenilen 34 CJF 083 plakalı BMW marka otomobil, park halinde iken bir anda alevlere teslim oldu. Alev topuna dönen otomobilin motorundan ara ara gelen patlama sesleri ise çevredekilerde paniğe neden oldu.

İstanbul’da lüks araba park halindeyken alev topuna döndü İSTANBUL’DA LÜKS ARABA PARK HALİNDEYKEN ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, alev topuna dönen lüks otomobile müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. nedeniyle kullanılamaz hale gelen otomobil daha sonra çekici yardımıyla bulunduğu yerden alındı.

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PATLAMA SESİNDEN SONRA...

Yangına tanık olan Emrah Akdeniz, "Sahilde oturuyordum. Motosikletle olay yerine geldim. Bir patlama sesi duyuldu. Patlama sesinden sonra araç tamamen yanmış vaziyetteydi. 15, 20 dakika sonra da itfaiye geldi. Söndürdüler, böyle oldu olay. Şu an bildiğim kadarıyla park halindeydi araç sahibi dışarıdaydı yani büyük ihtimalle ölüm yaralanma yok" dedi.

Öte yandan, lüks otomobilin adeta alev topuna döndüğü anla cep telefonu kamerasına yansıdı.

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