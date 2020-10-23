İstanbul’da lüks araba park halindeyken alev topuna döndü

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PATLAMA SESİNDEN SONRA...

Yangına tanık olan Emrah Akdeniz, "Sahilde oturuyordum. Motosikletle olay yerine geldim. Bir patlama sesi duyuldu. Patlama sesinden sonra araç tamamen yanmış vaziyetteydi. 15, 20 dakika sonra da itfaiye geldi. Söndürdüler, böyle oldu olay. Şu an bildiğim kadarıyla park halindeydi araç sahibi dışarıdaydı yani büyük ihtimalle ölüm yaralanma yok" dedi.