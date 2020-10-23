Eller duaya açılacak! Mevlid Kandili ne zaman? 2020 Mevlit Kandili hangi güne denk geliyor?

Mevlid Kandili ne zaman? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2020 dini günler takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili için hazırlıklar sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Mevlit Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Peki, Mevlid Kandili ne zaman? 2020 Mevlit Kandili hangi güne denk geliyor? İşte merak edilenler...

2020 MEVLİD KANDİL�� NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takviminde yer alan bilgiye göre, 2020 yılında Mevlid Kandili 28 Ekim Çarşamba idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİ FAZİLETİ

Bu gece, Yüce Rabbimizin âlemlere rahmet olarak gönderdiği Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın (sas) bir kez daha mevlidi şerifini idrak edeceğiz. Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir.

Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.

İşte Mevlid Kandili de insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.