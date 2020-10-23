Antalya'da doğa harikası koydaki tepki çeken villa yıkılacak





PANDEMİ SÜRECİNDE İNŞA EDİLDİ

Doğa harikası yarımadada yaklaşık 10 yıl önce İngiliz Cloudya Jamey Hankes tarafından şirket üzerine satın alınan iki-üç katlı kaçak yapı yıkılarak, yerine villa yapımına başlandı. Pandemi sürecinde inşa edildiği belirtilen villanın büyük bölümü tamamlanırken, Demre Belediyesi şikayetler üzerine inşaatı mühürledi. Üçağız Limanı karşısındaki yarımadanın güney kısmında, denize sıfır arazideki villaya sadece deniz yoluyla ulaşılabiliyor.

MERDİVEN, İSKELE, KAMERİYE

Villadan denize inmek için bir merdiven, merdivene bitişik iskele, sol tarafında ise denize sıfır oturma, güneşlenme ve şezlong amaçlı kameriye tarzı bir yapı yer alıyor. Yaklaşık 1 ay önceki fotoğraflarla, geçen haftaki fotoğraflara göre villanın ağaç malzemeden oluşan pencere, kapı ve camlarının yeni takıldığı görülüyor. Elektrik de bulunmayan adanın uç kısmına yakın bir yerde de yaklaşık 40 panelden oluşan güneş enerjisi sistemi kurulduğu görüldü.