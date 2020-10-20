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Azerbaycan ordusu ilerliyor! Cumhurbaşkanı Aliyev'den önemli açıklamalar

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Giriş: 20.10.2020 14:27
Güncelleme:20.10.2020 14:31
Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan halkına seslendi. Azerbaycan ordusunun Zengilan kentini Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını belirten Aliyev, "Kurtarılan bütün topraklara döneceğiz, barış içinde yaşayacağız. Azerbaycan ordusu tek başına Ermenistan'a ders veriyor. Ermenistan onlara verdiğimiz dersi hiç unutmayacak." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan halkına seslendi.

Cumhurbaşkanı Aliyev'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Azerbaycanlılara karşı etnik temizlik yapmak suçtur.

İşgal edilmiş topraklarda hayat yeniden canlanacaktır. Ermenistan ordusunu öz topraklarımızdan kovacağız.
Gence'ye namertçe saldırı yapıldı, siviller hedef alındı. 30 yıl toprağınızda oturup bize meydan okumaya çalıştılar.

Ermenistan tarihi binalarımıza, camilerimize zarar verdi. Azerbaycan halkının iradesini kıramadılar. Kurtarılan bütün topraklara döneceğiz.

Ermeniler cami yıkabilir, ama biz o camileri kalbimizde yaşatacağız. Azerbaycan halkının iradesini kıramadılar.

Kurtarılan bütün topraklara döneceğiz, barış içinde yaşayacağız. İşgalden sonra dünyaya gözünü açanlar da ata yurduna döneceği günü bekledi.

Benim cumhurbaşkanı olarak en büyük görevim toprakları kurtarmaktır.

Yıllarca Ermenistan'ın işgaline neden sessiz kalındı? Azerbaycan ordusu tek başına Ermenistan'a ders veriyor. Ermenistan onlara verdiğimiz dersi hiç unutmayacak.

Ermenistan arkasındaki lobi desteği yüzünden kudurdu.

Bizim yumruğumuz, bizim birliğimizdir. Yenilmez denilen Ermeni ordusu savaş meydanından kaçıyor. Ermenistan'a diz çöktürdük.

Ermenistan'ı destekleyenlerin ne aklı var ne de vicdanı. Ermenistan'ın 241 tankı, 70 grand füzesi imha edildi. 39 tankına el konuldu.

Azerbaycan ordusu Zengilan kentini Ermenistan'ın işgalinden kurtardı.

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