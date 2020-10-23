Son dakika: Esenyurt'ta dehşet! Sinir krizi geçirdiler

Olay, Battalgazi Mahallesi'nde dün gece saat 22.30 sıralarında yaşandı. Dereboyu Sokakta oturan Beytullah Çelebi evine gelen ve kimliği henüz öğrenilemeyen biri kadın 2 kişi ile tartışmaya başladı. İki taraf arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada evin önüne kadar gelen kadın, Beytullah Çelebi'yi bıçakla yaraladı.

