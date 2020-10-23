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3 kızın arasında kaldı! Yumrukların konuştuğu kavga kamerada

'de 3 genç kızın arasında tekme ve çıktı. Bir erkeğin araya girip, ayırmaya çalıştığı kavga çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.10.2020 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020
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3 kızın arasında kaldı! Yumrukların konuştuğu kavga kamerada

Olay, 21 Ekim'de öğle saatlerinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvardaki banka şubesinin ATM'si önünde karşılaşan 3 kız arasında tartışma çıktı.

3 kızın arasında kaldı! Yumrukların konuştuğu kavga kamerada

Tartışma kısa süre içinde büyüyerek kavgaya dönüştü. Kızlar tekmeli yumruklu kavga ederken, aralarındaki erkek ise onları ayırmaya çalıştı.

3 kızın arasında kaldı! Yumrukların konuştuğu kavga kamerada

Kavga, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Vatandaşların şaşkınlıkla izlediği kavgaya, polis ekipleri müdahale edip, sonlandırdı.

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3 kızın arasında kaldı! Yumrukların konuştuğu kavga kamerada

Kavganın daha önce aynı erkekle sevgili olan 2 kız arasında çıktığı iddia edildi.

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