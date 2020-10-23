23 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Hırsızın rahatlığı 'pes' dedirtti! O anlar kamerada...

Hırsızın rahatlığı 'pes' dedirtti! O anlar kamerada...

Son dakika haberi... ’te park halindeki otomobilden teyp çalan hırsızın rahat tavırları ‘pes’ dedirtti. Güvenlik kamerasının anbean kaydettiği hırsızlık olayında şüphelinin kimliği ekiplerince tespit edildi. Yapılan çalışmayla yakalanarak gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.10.2020 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020
ABONE OL
Hırsızın rahatlığı 'pes' dedirtti! O anlar kamerada...

Olay, Şahinbey ilçesi Konak Mahallesi'nde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, bir hırsız park halinde bulunan hafif ticari aracın kapısını hiç zorlanmadan açtı. O sırada arkasında bulunan insanlara da aldırış etmeden aracın teybini söken hırsız daha sonra araçtan inerek uzaklaştı.

Hırsızın rahatlığı pes dedirtti! O anlar kamerada... HIRSIZIN RAHATLIĞI 'PES' DEDİRTTİ! O ANLAR KAMERADA...

Güvenlik kamerasının anbean kaydettiği hırsızlık olayında şüphelinin kimliği Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince tespit edildi. Yapılan çalışmayla yakalanarak gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA