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Kaymakamlıktan flaş açıklama: Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

Son dakika haberi... 'in Dursunbey ilçesinde, yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.10.2020
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Kaymakamlıktan flaş açıklama: Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Adaören Mahellesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu mahallede, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugünden itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Ayrıca mahallede, cami ve kahvehanenin kapatılmasına, düğün, nişan, mevlit okutma gibi toplu etkinliklerin yasaklanması kararı alındı.

Adaören'de, 14 gün süresince halkın ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağı öğrenildi.

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