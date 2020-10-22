22 Ekim 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Zehir tacirlerine operasyon: Hakkari'de 121 kilo eroin ele geçirildi

Zehir tacirlerine operasyon: Hakkari'de 121 kilo eroin ele geçirildi

Son dakika haberi... Zehir tacirlerine bir darbe daha vuruldu. 'nin ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 121 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.10.2020
ABONE OL
Zehir tacirlerine operasyon: Hakkari'de 121 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;

21 Ekim 2020 günü Yüksekova ilçe merkezinde yapılan operasyonda, batı illerine sevkiyat halinde olan bir araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada aracın bagaj kısmında paketlenmiş olarak toplamda 121 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup; adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Son dakika: Hakkari ve Şırnakta toplamda 8 terörist etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: HAKKARİ VE ŞIRNAK'TA TOPLAMDA 8 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA