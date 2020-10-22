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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul’da vaka sayısı Türkiye genelinin %40’ına ulaştı

Son dakika... , 'da vaka sayısının Türkiye genelinin yüzde 40'ına, 'nın 5 katına ulaştığını açıkladı. Maskenin önemi arttı vurgusu yapan Bakan Koca, "Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz." açıklamasını yaptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.10.2020 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul’da vaka sayısı Türkiye genelinin %40’ına ulaştı

SON DAKİKA HABERİ: Twitter'dan 'u ilgilendiren kritik bir açıklama yapan , "İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin %40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştı." dedi.

Koca, "Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok." mesajını verdi.

Maskenin önemi arttı vurgusu yapan Bakan Koca, "Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz." açıklamasını yaptı.

SAĞLIK BAKANI KOCA BAŞKANLIĞINDA SALGININ İSTANBUL'DAKİ SEYRİ DEĞERLENDİRİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında salgının İstanbul'daki seyri masaya yatırıldı.

Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bakan yardımcılarımız, il sağlık müdürümüz, saha koordinatörlerimiz ve başhekimlerimizle birlikte salgının İstanbul'daki seyrini masaya yatırdık. Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık." ifadesini kullandı.

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