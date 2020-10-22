Uzman isim 'bilimsel olarak tespit edildi' diyerek duyurdu: Koronavirüsü ağır geçirenler...

"Özellikle inme geçirenlerde vücutta bilinç değişikliklerinden tutalım da vücudun bir tarafında hafif bir kuvvet kaybından tam bir kuvvet kaybına kadar yol açabilir. Konuşma bozukluğuna yol açabilir, görme bozukluğuna yol açabilir, onun dışında çeşitli nöropsikiyatrik semptomlara neden olabilir. Bir de Covid-19'un beyinde veya vücudumuza sinirsel anlamda yaptığı hasarlardan bir tanesi de halk arasında yüz felci olarak bilinen durumdur. Hastalarda halk arasında epilepsi ve sara olarak tanımlanan nöbet geçirme riski de yüksektir. Bu gibi belirtiler verebilir."

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