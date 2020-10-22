İstanbul’daki vahşi cinayetin altından aşk mesajları çıktı

Beyoğlu'nda cumartesi günü yaşanan olayda, Kasım Kurt, Serdilhan Kurt ve Vedat Kurt çalışmak için sokak üzerindeki inşaata gelmiş, bir süre sonra ise iki araçla gelen Hüsnü B., Reşit B. ve Ali B., Kurt ailesine pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açmıştı.